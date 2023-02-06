الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن واصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق "البلاشون- بلبيس"، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مواطن  مقيم البلاشون، دائرة المركز جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت  التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تروسيكل بطريق  البلاشون- بلبيس" مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة وإصابة قائد التروسكيل، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، والتى  أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

حادث تصادم دراجة بخارية تروسيكل ثلاجة حفظ الموتى الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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