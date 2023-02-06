مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي في البحيرة
لقى مزارع مصرعه متأثرا بإصابته، صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص وجاري تحرير محضر بالواقعة.
البداية بتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام مدخل قرية سحالى المحطه بدائرة مركز أبو حمص ووجود متوفي.
من خلال الفحص تبين لمأمور مركز شرطة أبو حمص وفاة "مسعد.ع.ج" ٥٠ سنة مقيم أبو حمص تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.