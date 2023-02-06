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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الإثنين 6 فبراير 2023

الأبراج
الأبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية ليوم الإثنين 6 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم الأحد 29 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

إذا أخبرك حدسك بالتحقق من وقت الموعد أو الاجتماع ، فمن الجيد القيام بذلك، على الرغم من أنك لا تفوت أي خدعة عادةً ، إلا أن الإعداد الحالي يلمح إلى وجود ميل للرسائل المختلطة.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

يمكن للمحادثات التي تجريها والوعود التي تقوم بها أن تربطك بجميع أنواع الترتيبات ، لذا تأكد من أنها تعمل من أجلك قبل الانخراط بشكل كبير، يمكنك أيضًا أن تجد نفسك في دور الوسيط.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

إذا كنت مشغولاً بالشبكات من أجل المتعة والعمل ، فإن التركيز النشط على قطاع الاتصال الخاص بك يجلب لك أخبارًا جيدة. إذا كنت تستمتع بمقابلة أشخاص جدد ، فستكون في عنصرك والمحادثات التي تجريها يمكن أن تغير قواعد اللعبة أيضًا، برج الحوت.

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الخميس 2 فبراير 2023

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم يخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

 

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