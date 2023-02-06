الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الإثنين 6 فبراير 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية ليوم الإثنين 6 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الهوائية الخميس 2 فبراير 2023

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

يتم التركيز على قطاعك النفسي، لذلك إذا كنت حريصًا على ربط الأطراف السائبة ومحو عناصر حياتك التي لم تعد تعمل  فأنت على الطريق الصحيح، من اليوم ، قد يلهمك أحد الجوانب الدقيقة لتصبح واقعيًا، قد تكون مستعدًا للتعامل مع مشكلة تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة ، ومن المحتمل أنك لن تقول "لا"

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

قد ترغب في أن تكون الأشياء مختلفة من الميزان ، لكن هذا لا يكفي لتغييرها فعليًا، إذا كنت تريد أن تتغير حياتك ، فستحتاج إلى التصرف، ستكون لديك فرصة أفضل إذا كانت لديك فكرة واضحة عما تريد ، ووضعت خطة عملية ستوصلك إلى هناك.

 

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

مع صانع الصفقات ميركوري الذي يزور جانبًا مع نبتون الغامض ، يمكن أن يبدو المال مفهومًا أثيريًا. قبل أن تشتري أي شيء ، ضع في اعتبارك وضعك المالي. بالإضافة إلى ذلك ، كيف تعرف أن عنصرًا أو خدمة هي كل ما تم تصنيعه ليكون؟ يمكن رسمها في ضوء رائع ، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة. هل أنت مستعد لبعض الرعاية الذاتية؟ استثمر في جلسة سبا أو تدليك.

 

«فريقك من برجك» صفات الأبراج الفلكية ومدى توافقها بأندية الدوري الإنجليزي

صفات أصحاب الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

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