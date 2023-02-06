الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية المنيا الإرهابية»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 10 متهمين، من بينهم 6 سيدات، بـ"خلية المنيا الإرهابية" .

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين بأن أمد ووفر للجماعة موضوع الاتهام الأموال والأسلحة وذخيرة ومهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.

ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الأخيرة انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صومائيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا في قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وتنفيذًا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤد للدير، كما أتلفوا حافلتين مملوكتين للغير.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى 6 سيدات خلية المنيا الإرهابية مؤسسات الدولة السلطات العامة

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