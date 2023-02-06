مصر تعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر.. وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدة

أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم، الإثنين، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى الشقيقين فى هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

وضرب زلزال عنيف، تركيا، بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وامتدت توابعه إلى سوريا.

وأسفر الزلزال عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 237 شخصا وإصابة 639 آخرين في سوريا، وتدمير عدة مبانٍ.