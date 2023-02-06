محافظ أسوان يشدد على تطوير 16 سويقة وتحويلها إلى أسواق مطورة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسؤولي المحليات، ورؤساء الأحياء ومديري الإسكان والمشروعات والمتابعة الميدانية، وذلك عقب قيامه بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة إعادة النظر فى السويقات الحالية بإجمالى 16 سويقة تضم 758 محل ووحدة للعمل على تطويرها، وتحويلها من أسواق عشوائية إلى مطورة تكون متنوعة، وتتسع لكافة أنشطة البيع والشراء.

ووجه محافظ أسوان بسحب جميع الوحدات وإخلائها من المستأجرين غير الملتزمين بدفع الإيجارات الشهرية، وعليهم مديونيات متراكمة منذ سنوات، ثم إعادة طرحها مرة أخرى بعد تطوير السويقات القديمة.

- التوجيه بإعادة تخطيط أى سويقة قديمة تتعارض مع المشروعات الجارية

وأكد المحافظ على إعادة تخطيط أى سويقة قديمة تتعارض مع المشروعات الجارية، ومن بينها مشروع تغطية الجزء المتبقى من مصرف السيل بطول 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه.

ولفت "عطية"، إلى أن إزالة الإشغالات وتفريغ المدينة من الباعة الجائلين هو يقع فى سلم أولويات العمل التنفيذى ، وخاصة فى ظل وجود بدائل مناسبة ، والتى كان آخرها إنشاء سويقة لبائعي الأسماك على كوبري السيل بإجمالي 12 وحدة ، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف المعيشية لهم.

وحذر محافظ أسوان أنه لن يسمح لأى تقاعس فى أداء الواجبات المنوطة ميدانياً ، وخاصة عدم التعامل السريع والفورى حيال رفع الإشغالات أو مخالفات عربات الحنطور أو غيرها من المخالفات الأخرى أولاً بأول.