زلزال عنيف يضرب سوق العملات الرقمية اليوم الإثنين

تراجع جماعي في أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعًا بنسبة 2.82%، ليصل 22.734.1 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 2.85% دولار مسجلة 1.620.49 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 2.43% لتسجل 0.3895 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 52. 5% لتسجل 054. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 4.09%، لتصل إلى مستويات 0.091392 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 4.59% إلى مستويات 0.01434 دولار، وتراجعت العقود الذكية AV AX في حدود 6.13% إلى مستويات قرب 19.75 دولار.

فيما تراجعت عملة "تيرا" بنسبة 48. 3% إلى مستويات 0.001861 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 07. 4% إلى مستويات 8775 .1 دولار، وتراجعت عملة "ريبيل"، بنسبة 3.02% إلى مستويات 0.39799 دولار.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وعادة ما يسجل سوق العملات المشفرة خسائر كبيرة بعد كل مرة كان المركزي الأمريكي يقوم فيه برفع سعر الفائدة، لكن المرة الأخيرة كان الوضع مختلف إذ ذهب السوق نحو اللون الأخضر كرد فعل على تعليقات رئيسه جيروم باول التي اعتبرها مستثمروا العملات الرقمية، تخفيفا للسياسة المتشددة التي كان الفيدرالي ينتهجها تجاه سعر الفائدة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، نجحت القيمة السوقية للعملات الرقمية في أن تتخطى حاجز تريليون دولار بعد أن استمرت لفترة طويلة بعيدة عن هذا المعدل.

كما حققت العملات الرقمية قدر كبير من المكاسب مع بداية عام 2023 الجاري، ويعود ذلك لتفاؤل المستثمرين وتطلعاتهم بتخفيف سياسة التشديد النقدي، هذه السياسة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي".