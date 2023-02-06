الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب بريطاني: المملكة المتحدة تتخلف عن السباق العالمي للسيطرة على التقنيات الخضراء

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

قال الكاتب البريطاني أندرو رونسلي في مقال نشر بصحيفة "الجارديان"، إن المملكة المتحدة تتخلف عن ركب السباق العالمي للسيطرة على التقنيات الخضراء في المستقبل؛ بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي وتراجع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة الخضراء.

وأشار “أندرو” في مقاله، إلى أنه يبدو أن الحكومة البريطانية بالكاد لاحظت وجود سباق عالمي للسيطرة على التقنيات الخضراء في المستقبل، في الاستثمار الذي يتم جذبه، وخلق الوظائف، والدخل المكتسب، وتحسين الحياة.

وأضاف أن في الولايات المتحدة ، شرعت إدارة جو بايدن في برنامج قيمته 2 تريليون دولار لتحويل الاقتصاد الأمريكي، ويهدف جزء كبير من هذه الأموال إلى تحفيز الاستثمار في تقنيات تتراوح من إنتاج البطاريات إلى الهيدروجين الأخضر.

ونوه بأن تلك الخطة مدفوعة بخمسة أهداف، إزالة الكربون من الاقتصاد، وخلق وظائف جيدة الأجر، واكتساب ميزة أمريكية في أسواق المستقبل، وتعزيز سلاسل التوريد الأقل اعتمادًا على الدول الاستبدادية، وإرساء أمن الطاقة.

وأوضح أن خطة بايدن ستجذب الصناعات الحيوية والتكنولوجيا المتطورة بعيدًا عن أوروبا إلى الولايات المتحدة، وهو ما يُسبب قلق عند الاتحاد الأوروبي الذي يخطط لتخفيف قواعده بشأن مساعدات الدولة للسماح بموجة من الإعفاءات الضريبية للاستثمار الأخضر وتسريع الموافقة على مشاريع الطاقة النظيفة . 

كما تنفق الصين مبالغ ضخمة في السعي لتحقيق طموحاتها في أن تكون رائدة على مستوى العالم في مجالات مثل إنتاج الألواح الشمسية، في حين أن هذه المسابقة لها جوانب حمائية مزعجة ، إلا أن هناك أيضًا جانبًا إيجابيًا كبيرًا. من الأفضل أن تتنافس القوى العظمى مع بعضها البعض لإنقاذ الكوكب بدلاً من حرقه.

وذكر أن المملكة المتحدة لا تستطيع وهي لاعب متوسط ​​الحجم فصل نفسها عن أقرب تكتل اقتصادي لها ، أن تضاهي الحوافز والإعانات الضخمة التي تقدمها الشركات العملاقة في هذا السباق، لذا فإن أفضل أمل لنا في الحصول على حصة في صناعات المستقبل هو تعظيم النفوذ الذي نمتلكه من خلال المرونة والإبداع والهدف.

وتوصلت مجموعة كبيرة من الدراسات الحديثة إلى استنتاجات متشابهة ومثيرة للقلق، وكان رد المملكة المتحدة على هذا المحور العالمي أسوأ من كونه بطيئًا، وعندما يكون التفكير بسرعة الاعوجاج مطلوبًا ، تتحرك الحكومة بوتيرة الحلزون المصاب بالتهاب المفاصل.

وبين أن جميع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية مبالغ كبيرة لتأمين الإمدادات من أشباه الموصلات، العقول في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح، وكان من المفترض أن تكشف حكومتنا عن خطة بريطانية لأمن أشباه الموصلات في الخريف الماضي، ولا يوجد حتى الآن علامة على ذلك. 

ادارة جو بايدن الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الاقتصاد الأمريكي الاستثمار

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وائل لطفي

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