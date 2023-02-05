الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة مسن متأثرا بحروق نتيجة نشوب حريق داخل غرفته بالدقهلية

حريق
حريق

اندلع حريق بأحد المنازل في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، والمكون من 3 طوابق نتج عنه وفاة مسن متأثرا بإصابتة بحروق في جسدة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بتقديم المدعو محمد فوزي محمد السباعي احمد 57 عاما، مقيم شارع علي عبيد بندر الكردي، بلاغا يفيد بوفاة والده نتيجة نشوب حريق في الغرفة الخاصه به بالدور الأرضي بنفس العقار.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الكردي، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق علي مساحة 70 متر والغرفة محل الحريق علي يمين المدخل بالدور الأرضي.

وتواجد المتوفي فوزي محمد السباعي أحمد 99 عاما، عامل عادي يرقد خلف باب الغرفة وبه آثار حروق بجسدة توفي علي أثرها.

وبالمعاينة للغرفة المحترقة تبين أن  سبب إشتعال الحريق هو تلامس سيجارة مشتعلة لمرتبة أسفنجية تسببت في إندلاع الحريق داخل الغرفة ولم يتمكن المتوفي من الخروج من الغرفه أثناء الحريق.

وبسؤال أبناءة كلا من: محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 عاما سائق، رضا فوزي محمد السباعي أحمد 48 عاما، عامل عادي، علاء فوزي محمد السباعي أحمد 47 عاما، عامل عادي.
وأحد شهود العيان علي الواقعة ع. ع. ص 36 عاما وجميعهم مقيم بنفس  العنوان أقروا بذات المضمون ولم يتهموا أحد بالتسبب في الوفاة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 111 إداري الكردي لسنه 2023 وجار العرض علي النيابة العامة.

كما شهد سجن برج العرب تنفيذ حكم الإعدام علي المتهم  "محمود نظمي"،  والمعروف إعلاميا بقاتل طفليه في مدينة ميت سلسليل بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم من قبل.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض طعن المتهم "محمود نظمى"، على حكم الجنايات الصادر وتأييد إعدامه شنقا لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد" بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط.
 

حريق المنازل مدينه الكردي وفاة حروق

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وائل لطفي

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