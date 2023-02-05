ارتفاع الوفيات فى حادث الإسماعيلية اليوم إلى طفلين.. وخروج 27 طفلًا

قالت مصادر طبية مسئولة في الإسماعيلية، إن طفلا آخر توفي منذ قليل، في حادث أبو سلطان بالإسماعيلية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنين بعد وفاة أول طفل ظهر اليوم في مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضافت المصادر، أن الطفل المتوفى في حادث الإسماعيلية يدعى أنس محمد السيد غيث 13 سنة داخل مستشفى فايد التخصصي متأثرا بإصابته بكسور مختلفة ونزيف داخلي، فيما توفي الطفل منصور علام 11 سنة بعد أن وصل مجمع الإسماعيلية الطبي في غيبوبة تامة ونزيف داخلي في المخ والبطن.

خروج 27 طفلا في حادث أبو سلطان بالإسماعيلية

وقالت، إن 27 طفلا من مصابي حادث الإسماعيلية خرجوا مساء اليوم الأحد من مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبوخليفة للطوارئ بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار اليوم.

وأوضحت أن 12 طفلا وسائق السيارة مازالوا داخل المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم داخل مجمع الإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي.