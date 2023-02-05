بعد قليل.. شبكة تلفزيون الحياة تذيع حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وشهدت حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المُنعقد أمس السبت، تكريم كلاً من محمد رمضان، وهالة صدقي، وهشام نزيه، عن مجمل أعمالهم.

ومن المُقرر، أن يذاع الحفل، الذي أُقيم مساء أمس السبت، على شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 11 و15 دقيقة من مساء اليوم الأحد، فضلا عن إذاعة رسالة يومية لكواليس المهرجان.

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من لقاء الخميسي، وبشرى، وكريم قاسم.

وتضم فترة المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات، بينها ندوات ومؤتمرات للمكرمين في الدورة، ولقاءات مع صناع السينما الإفريقية، كما يشهد المهرجان الاحتفال بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، كما تشهد مشاركة دولة السنغال كضيف شرف، واحتفالية حول مرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين.