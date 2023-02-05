الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد قليل.. شبكة تلفزيون الحياة تذيع حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

قناة الحياة
قناة الحياة

تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وشهدت حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المُنعقد أمس السبت، تكريم كلاً من محمد رمضان، وهالة صدقي، وهشام نزيه، عن مجمل أعمالهم.

ومن المُقرر، أن يذاع الحفل، الذي أُقيم مساء أمس السبت، على شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 11 و15 دقيقة من مساء اليوم الأحد، فضلا عن إذاعة رسالة يومية لكواليس المهرجان.

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من لقاء الخميسي، وبشرى، وكريم قاسم.

وتضم فترة المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات، بينها ندوات ومؤتمرات للمكرمين في الدورة، ولقاءات مع صناع السينما الإفريقية، كما يشهد المهرجان الاحتفال بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، كما تشهد مشاركة دولة السنغال كضيف شرف، واحتفالية حول مرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين.

شبكة تليفزيون الحياة الحياة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية مهرجان الأقصر للسينما السينما محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟