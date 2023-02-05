الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تجميد الحضرى ومنعه من تدريب المنتخبات

عصام الحضري
عصام الحضري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول اعتذار عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي عن عدم استكمال مهمته، مشددًا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عصام الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل، وهو ما دفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي خلفا للحضري.

اتحاد الكرة المنتخب الأوليمبي عصام الحضرى

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