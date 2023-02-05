إقبال كثيف على اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم العربية والشرعية بالجامع الأزهر والمحافظات

وسط إقبال كثيف، أدى اليوم دارسو رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، اختبارات نهاية المستوى لنظامي الحضور المباشر، والتعليم عن بعد، ضمن فعاليات اليوم الثاني للاختبارات.

وأثناء متابعته للجان الاختبارات المنعقدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، استمع الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، لآراء وملاحظات بعض الدارسين، مؤكدا على ضرورة تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات تيسيرا وتسهيلا على الدارسين.

وأوضح الدكتور فؤاد، أن لجان الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٦٧٠٠ دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في ٢٧ مقرا.

من جهته، بدأ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة الاختبارات من محافظة المنيا، كمحطة أولى تغطي جميع محافظات الجمهورية، وقد رافقه في الزيارة رئيس منطقة المنيا الأزهرية، وأعضاء ومدير الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة المنيا، والدكتور أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف.

وأضاف عودة، أن نظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تم وضعه بما يناسب كافة احتياجات الدارسين ومستوياتهم العلمية، بحيث لا يحرم من هذه الفرصة أي راغب في طلب العلم الشرعي من الأزهر الشريف، الذي يمثل منبع العلم الأصيل، وأهم روافده في وقتنا الحالي.

ولفت إلى أن فترة الاختبارات ستمتد لمدة ٢٠ يومًا، وأن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، مقارنة بالموسمين السابقين، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٦٧٠٠ دارس، في مقابل ٣ آلاف دارس في العام السابق.

من جانبهم، أشاد الدارسون بحسن سير وتنظيم عملية الاختبارات وتوفير المادة العلمية للمناهج على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكذا على قناة الجامع الأزهر على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكذلك على قنوات التليجرام التي خصصها قسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر لدارسي الرواق، مؤكدين أن هذه المنصات تسهل على الدارسين الحصول على المحاضرات والمواد العلمية، من أجل النهل من معين الأزهر الصافي، معربين عن بالغ سعادتهم بإتاحة فرصة الدراسة بهذا الصرح العريق.

تأتي هذه الاختبارات تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.