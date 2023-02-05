تابلوهات فنية لفرق قصور الثقافة تبهر جمهور معرض الكتاب

على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته 54، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا فنيًّا حافلًا قدمت فيه الفرق الفنية عروضًا لاقت إقبالًا وتفاعلًا جماهيرًيا كبيرًا، وفي يومه قبل الأخير واستمرارا للبرنامج، تابع الجمهور، الأحد، بمسرح بلازا 1عرضا فنيا لفرقة حلايب وشلاتين للفنون الشعبية التي قدمت باقة منوعة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة، منها: "الهوسيب"، و"السيرة". تدريب عوض الله كرار.

وتضمن البرنامج الفني عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التي نالت فقراتها إعجاب وتصفيق الجمهور وقدمت: "هيغنوا فرح"، "سقايين"، "كف العرب"، "التنورة"، "الحصان"، تدريب أحمد واصف، أعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، والتي قدمت فاصلا منوعا من الأغاني التراثية، بقيادة منال إبراهيم.

كما شهد مسرح بلازا 2 عروضا فنية لفرقة التنورة التراثية بقيادة محمد صلاح، وتألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية في تقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية، منها: "السمسمية"، "يا طير يا رمادي"، "البحرية"، "الصيادين"، "آه يا لالالي"، و"أم الخلول"، تدريب محمد صالح.

وتقام العروض الفنية المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير الحالي.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.



وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.



ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".



ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.