الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تابلوهات فنية لفرق قصور الثقافة تبهر جمهور معرض الكتاب

جريدة الدستور

على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته 54، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا فنيًّا حافلًا قدمت فيه الفرق الفنية عروضًا لاقت إقبالًا وتفاعلًا جماهيرًيا كبيرًا، وفي يومه قبل الأخير واستمرارا للبرنامج، تابع الجمهور، الأحد، بمسرح بلازا 1عرضا فنيا لفرقة حلايب وشلاتين للفنون الشعبية التي قدمت باقة منوعة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة، منها: "الهوسيب"، و"السيرة". تدريب عوض الله كرار.

وتضمن البرنامج الفني عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التي نالت فقراتها إعجاب وتصفيق الجمهور وقدمت: "هيغنوا فرح"، "سقايين"، "كف العرب"، "التنورة"، "الحصان"، تدريب أحمد واصف، أعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، والتي قدمت فاصلا منوعا من الأغاني التراثية، بقيادة منال إبراهيم.

كما شهد مسرح بلازا 2 عروضا فنية لفرقة التنورة التراثية بقيادة محمد صلاح، وتألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية في تقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية، منها: "السمسمية"، "يا طير يا رمادي"، "البحرية"، "الصيادين"، "آه يا لالالي"، و"أم الخلول"، تدريب محمد صالح.

وتقام العروض الفنية المقدمة  بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير الحالي.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟