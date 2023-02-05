تشكيل برشلونة أمام إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. ليفاندوفسكى يقود الهجوم

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إشبيلية، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سبوتفاي كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة.

وتُنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، فيقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم، ويجاوره رافينيا وبيدري جونزاليس

وجاء تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة لاستغلال هزيمة ملاحقه ريال مدريد اليوم أمام مايوركا بهدف نظيف، وتوسيع الفارق معه لـ 8 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

بينما يمر فريق إشبيلية بموسم سيئ، حيث ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي على يد أوساسونا بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على إلتشي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يعاني من الإصابة.