الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يبحث أوجه تعزيز منظومة النقل الجوى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة وأوجه التنسيق المشترك مع الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة، بما يحقق التكامل في منظومة النقل الجوي من أجل تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في أسواق النقل الجوي الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني؛ للارتقاء بمنظومة الطيران المدني وتعزيز دور القطاع الخاص وجودة الخدمات والأنشطة التي تقدمها شركات الطيران ..

وأكد الوزير، خلال الاجتماع أهمية دور القطاع الخاص فى النقل الجوى المصرى، لافتًا الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لشركات الطيران المصرية الخاصة للنهوض بأدائها، مؤكداً أن الشركات الخاصة جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة النقل الجوي وتبادل الرؤي والأفكار التى من شأنها أن تسهم فى تطوير النقل الجوى المصرى ودعم الاقتصاد القومى، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه نشاط الطيران الخاص ومقترحات رؤساء وممثلي الشركات، والتى من شأنها المساهمة في تنمية الحركة الجوية والسياحية الى مصر وفتح أسواق جديدة للنقل الجوى وجذب مزيد من الاستثمارات.

من جانبهم، قدم رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة المصرية الشكر لوزير الطيران المدنى على هذا اللقاء المثمر، مثمنين الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تقديم التسهيلات لنشاط الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بقطاع النقل الجوي المصرى على كافة المستويات.

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران وزير الطيران منظومة النقل الجوى ممثلي شركات الطيران شركات الطيران الخاصة مصر للطيران

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