الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«الإسكان»: ننفذ محطة معالجة مياه هى الأكبر من نوعها فى العالم

الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان

قال الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنه يجري حاليا انشاء أكبر محطة معالجة مياه من نوعها فى العالم، فى منطقة الحمام، عند مشروع الدلتا الجديدة، بقدرة 7.5 مليون متر مكعب يومي، ضمن مخطط الدولة المصرية لتوفير مياه لري زراعات مشروع الدلتا الجديدة.

وكشف إسماعيل، فى تصريحات لـ"الدستور"، عن تخطى نسب تنفيذ محطة معالجة الحمام 70%، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها وتشغيلها منتصف العام الجاري، حيث تتابع القيادة السياسية سير أعمال تنفيذ المحطة بشكل يومي، ويكون الأمر عن طريق إدخال مياه صرف زراعي وصحي معالج، مرحلة المعالجة الثلاثية، بعدها تكون مياه صالحة للزراعة وفقا للأكواد العالمية.

وأكد إسماعيل أن محطة معالجة الحمام لم ينفذ مثلها فى أي مكان بالعالم، وقبل افتتاح محطة معالجة بحر البقر والمحسمة، بطاقة 6.6 مليون متر مكعب يومي، بما يعادل 2.4 مليار متر مكعب سنويا، كانت أكبر محطة معالجة فى العالم موجودة بالمكسيك بطاقة 3.2 مليون متر مكعب يومي، وبعد تشغيل محطة بحر البقر سجلنا 3 "جينيس ريكورد"، وهي شهادات عالمية، ونحن حاليا فى حالة الانتصار على أنفسنا فى هذا المجال، حيث سنصف من أكبر الدول التيى تستثمر فى هذا المجال خلال سنوات قليلة.

وأشار إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة المناسبة، إنما يأتي فى إطار الخطة القومية للدولة المصرية لتعظيم الفائدة من كل متر مياه موجود فى مصر، ويدخل مع المحطات الثلاث الكبرى، محطات مشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 305 محطات بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يومي، بخلاف 560 محطة قائمة، ما يعني أن لدينا 865 محطة معالجة فى مصر، بطاقة استيعابية 22.5 مليون متر مكعب.

وأوضح إسماعيل أن المقنن المائي لري الفدان الواحد يتراوح حسب طريق الري بين 10 لـ 15 لـ 20 متر مكعب للفدان، وهو ما يعني أن هناك مياه صالحة لري الزراعات تكفى على الأقل 2 مليون فدان، وهى تدخل ضمن الميزان المائي لكل مصر، وهي ميزة التنسيق العرضي بين الجهات المعنية فى الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اعادة استخدام 2 مليون فدان الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان الدولة المصرية الدلتا الجديدة المعالجة الثلاثية

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