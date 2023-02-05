الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«الأعلى للجامعات الخاصة»: تخفيضات 50% للطلبة المتعثرين في سداد المصروفات

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي الغُز

علق الدكتور محمد حلمي الغُز، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على تقدّم أحد النواب بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن زيادة مصروفات الجامعات الخاصة، قائلًا إنه لا لم يصل للمجلس شكوى واحدة بشأن ارتفاع المصروفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رؤساء الجامعات يعلمون الظروف الاقتصادية الحالية، ولم يقوموا برفع المصاريف، حتى أن الجامعات التي لها أفرع أجنبية، وعليها التزامات تسددها بالدولار، وتحملت فارق العملة.

وأشار إلى أنه في حال تعثر بعض الطلاب عن سداد المصروفات، يرفعون الأمر إليه، ويقوم هو بتحويله لرؤساء الجامعات، لتقدير لحجم المشكلة، منوهًا أن البعض يحصل على تخفيضات تصل إلى 50%، أو منح كاملة للطلاب المتفوقين.

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