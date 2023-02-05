الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أول تعليق من «الأعلى للجامعات الخاصة» على رفع الجامعة الأمريكية للمصروفات

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي الغُز

نفى الدكتور محمد حلمي الغُز، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وجود أي زيادات في المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية في بداية الترم الثاني.

وبالنسبة لرفع الجامعة الأمريكية مصروفاتها في الترم الثاني، أوضح الغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجامعة الأمريكبة لا تتبع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

ولفت إلى أن مصاريف الجامعة الأمريكية ارتفعت بنسبة 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث إن الجامعة تحصل المصروفات بالجنيه المصري، لكن عليها التزامات بالدولار.

أما فيما يخص الأفرع الأجنبية ببعض الجامعات الخاصة، فإن تلك الجامعات تعمل جاهدة على حل هذه الأزمة، وتتحمل فارق العملة، لافتًا إلى أن رؤساء الجامعات يعلمون الظروف الاقتصادية الحالية، ولا يمكن التحدث عن وجود زيادة في المصروفات الدراسية.

وكانت المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، رحاب سعد، قالت في تصريحات صحفية، إن الجامعة لم ترفع قيمة المصروفات الدراسية، لكنها تحسب قيمة المصروفات بالدولار، والتي تأثرت بعد انخفاض سعر الجنيه، لافتة إلى أن إدارة الجامعة اتخذت عدة قرارات لتقليل تأثير انخفاض الجنيه أمام الدولار، من بينها تأسيس صندوق للطوارئ لدعم الطلاب الذين لا يستطيعون سداد المصروفات.

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