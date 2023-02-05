خضير البورسعيدي: امتلك 15 ألف لوحة وتبرعت بأجرها للعاصمة الإدارية

قال الخطاط خضير البورسعيدي إنه يمتلك 15 ألف لوحة من لوحاته فى المتحف الخاص به وأنها ليست للبيع.

أضاف البورسعيدي، خلال ندوة" لقاء مع" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا 1 والتى تديرها ريهام إبراهيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى 54، والتى بدأت مساء الأحد، أن اهدى مكتبة الاسكندرية 30 لوحة، كما قدم عدد من اللوحات إلى العاصمة الإدارية وهى لوحات خطية لم يتقاض عنها أموال:"سالونى عن ما اتقاضيه من لوحاتى فى العاصمة الإدارية قلت لهم قدروا ما اتقاضيه عن أعمالى اتبرع بهم لصندوق تحيا مصر".

وأشار البورسعيدي إلى أن التحولات التى طرأت على لوحات اليوم أسوأ ما مضى ويكفى ان ننظر الى لوحات المحامين والأطباء أمام مكاتبهم وعياداتهم ونوعية الخطوط المستخدمة فيها.

يقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، إضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، الأحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.