الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نيكولاى تشوكا: مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وقوية

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس وزراء رومانيا

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس وزراء رومانيا نيكولاى تشوكا، والوفد المرافق له والذى يجري زيارة رسمية للقاهرة؛ لبحث دفع العلاقات الثنائية في عدد من المجالات من أهمها الطاقة والغاز الطبيعى باعتبارها من أولويات التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، قال تشوكا إن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وقوية، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي والذي تم خلالها الاتفاق على أهمية التعاون واستثمار العلاقات الثنائية والإمكانيات في مصر ورومانيا لمصلحة البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز الطبيعي

أعرب رئيس الوزراء الروماني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مساء اليوم مع مصر في مجال الغاز الطبيعي، والتي تمثل بوابة لتحقيق تعاون واسع في قطاع الطاقة.

من جانبه، رحب الملا برئيس الوزراء الرومانى والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام رومانيا بتطوير التعاون مع مصر في قطاع الغاز الطبيعى.

وأضاف الملا أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين شركة إيجاس المصرية وترانس جاز الرومانية يعد خطوة مهمة توفر فرصا للتعاون في مجال الغاز الطبيعي إلى جانب كونها بداية لفتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات البترول والتدريب وبناء القدرات البشرية، حيث ستتم الاستعانة بخبرات المؤسسات والأكاديميات الرومانية في هذا الشأن.

وأشار الملا إلى امتلاك قطاع البترول لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا، موضحا أن هناك مجالات وفرصا جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدي البلدين.

وأضاف أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول، فهناك شركات عالمية كبري تعمل في مصر في إنتاج البترول.

رئيس وزراء رومانيا سعادته لقاء الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع مذكرة تفاهم الغاز الطبيعي وزير البترول

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