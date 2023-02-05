الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء الرومانى: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر

رئيس الوزراء الروماني،
رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا،

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والسياسي للبلدين، من أجل فتح مجالات جديدة لشركاتنا في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف خلال مؤتمر افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن رومانيا نجحت في دمج التجارة في مجالات عديدة من خلال الشفافية وتقليل البيروقراطية، مردفًا: "أتمنى أن نحول رؤيتنا لحقائق اقتصادية تنعكس بالرفاهية على المجتمع ككل".

وختم: "نثق ونعتمد على تاريخنا الطويل للاستفادة من كل الفرص والحصول على مزيد من المنافع بالإمكانيات المتاحة، وتعزيز علاقتنا الثنائية".

رئيس الوزراء الروماني منتدى الأعمال المصري الروماني التبادل التجاري مدبولي رئيس الوزراء

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