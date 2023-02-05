الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف تكون رفيقًا للنبي عليه السلام في الجنة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أعلى مكان في الجنة هو مرافقة النبي عليه السلام، مؤكدًا أن الأمر يسير لمن يسره الله عليه.

كيف تحصل على مرافقة النبي

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال للنبي أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي أعني على نفسك بكثرة السجود، مشيرًا إلى أن من يريد مرافقة النبي فعليه الإكثار من السنن والنوافل والصلاة الكثيرة.

وتابع أن النبي قال "إن الله حبب إلى من دنياكم الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة"، مؤكدًا أن من أراد مرافقة النبي عليه السلام فعليه الإكثار من الصلاة واتباع سنن النبي.

رمضان عبدالمعز مرافقة النبي الجنة الصلاة اتباع سنن النبي

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