الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لا يزال فى العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

حلمي بكر من داخل
حلمي بكر من داخل المستشفى

يتواجد الموسيقار حلمي بكر داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية ونقله إلى العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وعلم «الدستور» من مصدر مقرب من حلمي بكر أنه لا يزال يمكث داخل العناية المركزة لتلقي العلاج والمتابعة الدقيقة لحالته الصحية، وذلك بعد أن نقل لها الأيام الماضية بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن الأطباء المعالجين والمتابعين لحالة حلمي بكر قاموا بطمأنتهم على حالته الصحية، وأنها تشهد استقرارا ملحوظا، وأنه من المفترض خروجه من العناية ونقله إلى غرفة عادية خلال الساعات المقبلة.

كانت الحالة الصحية لحلمي بكر شهدت استقرارا كبيرا الأيام الماضية إلا أنه انتكس بشكل مفاجئ بعدما تعرضه لأزمة صحية تسبب في ورم قدمه وقلة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى ضعف عضلة القلب.

«الموسيقيين» تكشف تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

 

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر، تعرض خلال الفترة الماضية، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى ونقل للعناية المركزة لأيام.

وكان الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كشف وقتها عن أن أسباب دخول الموسيقار حلمي بكر المستشفى، وهي معاناته من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم وخاصة الرئة، بالإضافة إلى مشكلات فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.

وأضاف دكتور محمد عبدالله، أن الأطباء حاولوا الفترة الماضية إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.


لأول مرة.. «الموسيقيين» تمنح حلمى بكر درع النقيب الشرفى للنقابة

حصل الموسيقار حلمي بكر، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، على درع النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية والتي منحها له النقيب مصطفى كامل ويقدم لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية، وذلك أثناء احتفالية تجديد وترميم مقر نقابة المهن الموسيقية الرئيسي بوسط البلد بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقيين وأعضاء النقابة ومجلسها.

من جانبه، أعرب حلمي بكر عن سعادته بدعوة مصطفى كامل له لحضور احتفالية تطوير نقابة المهن الموسيقية وتكريمه، متمنيًا كل التوفيق له ولمجلس إدارته في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح.

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