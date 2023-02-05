الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عاصم الدسوقى: يجب على الباحث فى مجال التاريخ تفسير الوقائع

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، إنه على الباحث في مجال التاريخ تفسير الوقائع التي يتعرض لها عند البدء في كتابة التاريخ.

وأضاف "الدسوقي" خلال فعاليات ندوة "نحن والتاريخ" ضمن المحور الرئيسي في قاعة صلاح جاهين "ببلازا ١" والتي بدأت منذ قليل، أن دور باحث التاريخ في دراسة التاريخ جمع المصادر الحقيقية، وتمييزها عن المصادر الثانوية والتي تعد جميعها أدوات في البحث التاريخي.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

IMG-20230205-WA0053

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

IMG-20230205-WA0052

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

IMG-20230205-WA0051

IMG-20230205-WA0055
IMG-20230205-WA0055
IMG-20230205-WA0057
IMG-20230205-WA0057
IMG-20230205-WA0054
IMG-20230205-WA0054
IMG-20230205-WA0056
IMG-20230205-WA0056
IMG-20230205-WA0059
IMG-20230205-WA0059
IMG-20230205-WA0058
IMG-20230205-WA0058
IMG-20230205-WA0060
IMG-20230205-WA0060
IMG-20230205-WA0061
IMG-20230205-WA0061
التاريخ تفسير الوقائع معرض الكتاب أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب الندوات الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صور

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل