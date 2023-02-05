عاصم الدسوقى: يجب على الباحث فى مجال التاريخ تفسير الوقائع

قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، إنه على الباحث في مجال التاريخ تفسير الوقائع التي يتعرض لها عند البدء في كتابة التاريخ.

وأضاف "الدسوقي" خلال فعاليات ندوة "نحن والتاريخ" ضمن المحور الرئيسي في قاعة صلاح جاهين "ببلازا ١" والتي بدأت منذ قليل، أن دور باحث التاريخ في دراسة التاريخ جمع المصادر الحقيقية، وتمييزها عن المصادر الثانوية والتي تعد جميعها أدوات في البحث التاريخي.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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