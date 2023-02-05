الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جاهزين للمغامرة.. إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»

شماريخ
شماريخ

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم شماريخ البرومو التشويقي الأول للفيلم، على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة. 

ويظهر في البرومو الأول آسر ياسين وهو يقود دراجة بخارية وخلفه أمينة خليل ويهرب من شيء ما، ليتوقف فجأة ويخرج بندقية، ويضربها على عربية كانت تطاردهم.

وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

 فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق و الإثارة و الرومانسية.

https://www.instagram.com/reel/CoSBYsXMd9C/?igshid=YmMyMTA2M2Y

البرومو التشويقي فيلم شماريخ شماريخ آسر ياسين أمينة خليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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