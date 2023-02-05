الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كوميدى اجتماعى.. «كشف مستعجل» ينضم لقائمة مسلسلات رمضان 2023

كشف مستعجل
كشف مستعجل

يبدأ المخرج شادي الرملي، غدا الإثنين، تصوير أول مشاهد مسلسل «كشف مستعجل»، الذي يجمع في بطولته مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا. 

وينضم العمل إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023، ومن المقرر أن يعرض المسلسل حصريا على منصة «Watch It»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

 ويتكون العمل من 15 حلقة، وتدور فكرة المسلسل حول «خاطر» و«عبدالرحمن» اللذين يعملات طبيبين نفسيين ويقعان في عدد من الأزمات، بينما تقوم هنادي مهنا بدور شقيقة محمد عبدالرحمن التي تعمل كممثلة، مما يضعهم جميعا في عدد من المواقف الطريفة، وهو من تأليف إيهاب بليبل.

كما يشارك نخبة من الجيل القديم، وعلى رأسهم الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنانة ليلى عزالعرب، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، والفنان محمد على رزق.

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبوذكري والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلى: "الوصية"، "مكتوب عليا" خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، ومسلسلى: "إيجار قديم" و"حلوة الدنيا سكر" خارج موسم رمضان.

المخرج شادي الرملي كشف مستعجل مصطفي خاطر وهنادي مهنا كوميدي اجتماعي خاطر

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وائل لطفي

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