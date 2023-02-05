الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمتهمين برمى شخص أسفل عجلات قطار بالبحيرة

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، بالإعدام شنقا لمتهمين والمؤبد لآخر؛ لاتهامهم بقتل آخر وإلقائه أسفل عجلات قطار لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وأمانة سر خالد حسين.

تعود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بمصرع المجني عليه أسفل عجلات أحد القطارات، بعد قيام المتهمين بالتخلص منه بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، أنه حال قيام المتهمين باستقلال دراجة نارية توك توك قيادة المجني عليه، بزعم توصيلهم لأحد الأماكن، وحال وصولهم إلى المكان المحدد، فوجئ بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، وذلك لسرقة التوكتوك خاصته.

وقاموا بدفعه إلى خارج التوكتوك، فاستغاث بالأهالي طالبا النجدة، وتتبع المجني عليه المتهمين، وتمكن من الإمساك بأحدهم وعادوا إليه وقاموا بدفعة أسفل عجلات أحد القطارات المارة بجوار الواقعة، والتي أودت بحياته في الحال، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم الثالث.

محكمة جنايات دمنهور الإعدام شنقا السجن المؤبد مركز شرطة إيتاى البارود المستشار ياسر الوصيف

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وائل لطفي

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