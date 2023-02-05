مجلة «نور» تحظى بمشاركات عديدة لأطفال معرض الكتاب

حظي جناح مجلة "نور" للأطفال التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بنجاح كبير وزيارات عديدة لأطفال المعرض وأصدقاء المجلة من الصغار والكبار من أجل الاطلاع على أهم إصداراتها والمشاركة في نشاطاتها المختلفة من ترفيه وورش فنية وورش توعية وتثقيف فى كل المجالات التي تهم الأسرة والطفل المصري والعربي.

وكان برنامج أعمال المجلة خلال مشاركتها بالمعرض حافلًا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي حرصت رئاسة تحرير المجلة وفريق العمل في تقديمها للأطفال في هذا المحفل الثقافي الكبير من كل عام لتعميم الاستفادة وتجديد روح المشاركة لدى الطفل.

تضمنت هذه الفعاليات ورشًا فنية قدمتها أسماء شاهين تهدف لتشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفنى والإبداعى لديهم.

واشتمل برنامج المجلة على تقديم مبادرة "شجرها" لزراعة الأشجار المثمرة، هذا المشروع الذى حاز على عدة جوائز دولية، حيث شارك أصدقاء "نور" بورش تعليم الزراعة والاستفادة من المعلومات فى هذا المجال فى كيفية التفرقة بين أنواع المزروعات المنزلية ومكافحة الآفات.

كما قدم البرنامج ورش حكى وسرد للقصص للكاتبة آريج زرد والكاتبة أسماء عمارة بطريقة مبسطة وجاذبة تبهر الأطفال بالقصص الشيقة المليئة بالقيم والعبر.

كما قدم الفنان أحمد جعيصة ورشة رسم بلوحاته للأطفال أدخلت عليهم السرور والسعادة، وقدم الكاتب والشاعر حمدي هاشم حسانين ورشة يروي من خلالها رسائل مجلة نور في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعدد من قصائده في حب الوطن.

من جانبهم عبر الأطفال عن سعادتهم خلال مشاركتهم بهذه الورش الفنية والتوعوية التى تزيد من إدراكهم ووعيهم الفنى والمجتمعى، وقام بتشجيعهم للانضمام إليها، أولياء الأمور الذين رحبوا بالفكرة، مثمنين دور مجلة "نور" التربوى والتوعوي والفنى، وسعادتهم بإتاحة الفرصة لأطفالهم على اكتشاف مواهبهم واستعادة طاقتهم، وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير صحتهم العقلية والذهنية.