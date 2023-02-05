الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«البكري»: نعمل لتكوين منتخب للألعاب الترفيهية تنفيذا لتوصيات وزير الرياضة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن نجاح اليوم الختامي لبطولة الجمهورية للطاولة المؤهلة لكأس العالم بمقدونيا، وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور منافسات بطولة الجمهورية الأولى فى الطاولة، والتي استضافها مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وشارك في البطولة  210 ممارسين للعبة الطاولة من مختلف المحافظات، من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم بمقدونيا.

وقال أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ، أن الاتحاد يعمل على تنفيذ توصيات وزير الشباب والرياضة بتوزيع النشاط في جميع المحافظات، والأندية  لاختيار أفضل العناصر لتكوين منتخب مصري يمثل اللعبة، وكذلك نشر النشاط في جميع المحافظات والأندية،  من أجل اختيار أفضل العناصر التي ستمثل مصر في بطولة العالم بمقدونيا.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن اهتمام الوزارة بجميع الأنشطة اطلاقاً من اهتمام الدولة بكافة احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيراً إلى تفكير الوزارة فى إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية جاء من هذا المنطلق لاسيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.

وأكد  الوزير دعم الوزارة لاتحاد الألعاب الترفيهية، والسعى نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسى تلك  الألعاب فى جو صحى، والعمل على تكوين منتخبات من اللاعبين المتميزين للمنافسة فى مختلف البطولات.

من جانب آخر نظمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء ) من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ، المشروع القومى " ملتقى  النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية ، تحت شعار " أنت الأغلى " ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، بتكامل عمل الوزارات ، وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية ، ومبادرة أثر خلال الفترة من ( 4-9) من فبراير الجارى 2023.

لاتحاد الألعاب الترفيهية الألعاب الترفيهية وزير الشباب والرياضة أحمد البكري أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية

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