اليوم.. أول آحاد الصوم الأربعيني الكبير في كنيسة الروم الأرثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الأحد، ببدء أول أحاد الصوم الأربعيني الكبير، والمعروف بأحد الفريسي والعشار.

ويسمى الصوم الأربعيني الكبير في كنيسة الروم الأرثوذكس باسم صوم التريودي، بينما تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدئه يوم 20 من فبراير الجاري.

من جهة أخرى، أجرى سفير اليونان الجديد لدى مصر نيكولاوس باباجورجيو بزيارة رسمية إلى مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في الإسكندرية، وكان في استقباله في قاعة العرش البطريركي صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني.

خلال اللقاء أعرب صاحب الغبطة لسيادة السفير عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً العلاقات المتناغمة بين اليونان ومصر، كما أعرب غبطته لسيادته عن امتنان كنيسة الإسكندرية للدولة اليونانية وكذلك لفخامته رئيس الوزراء السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس على التعاون المستمر تجاه العمل العام التبشيري والرعوي والإنساني في القارة الإفريقية.

بالمقابل، شكر السيد السفير غبطته على الترحيب الحار وأعرب عن دعمه المستمر للبطريركية في الإسكندرية وفي جميع إفريقيا.