إصابة شخصين صدمتهما سيارتان في أكتوبر

أصيب شخصين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، صدمتهم سيارتين أثناء عبوره الطريق الأوسطى وطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الأوسطى وطريق الواحات أمام مساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمات.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصان لطريق الواحات والطريق الأوسطى صدمتهم سيارتين مسرعتين، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات.

تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهمين فى الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.