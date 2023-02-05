السيطرة على حريق شقة سكنية فى الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع خليفة حنفى بمنطقة المحولات بدائرة قسم الطالبية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال شحاتة المتفرع من شارع فاروق حرب بمنطقة بولاق الدكرور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.