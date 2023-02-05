الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق ورشة أخشاب فى أبوالنمرس

حريق ورشة أخشاب
حريق ورشة أخشاب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب بشارع دويدار المتفرع من شارع الجرن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

السيطرة حريق ورشة أخشاب إصابات أبو النمرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا