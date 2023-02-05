إخماد حريق ورشة أخشاب فى أبوالنمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب بشارع دويدار المتفرع من شارع الجرن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.