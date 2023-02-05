الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع مخلفات الترع والمصارف بأسيوط

رفع المخلفات
رفع المخلفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز والمدن والأحياء في إطار خطة المحافظة للارتقاء بقطاع النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والإدارة المركزية للموارد المائية والري طبقًا للخطة المعدة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

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وأوضح اللواء عصام سعد أهمية توعية المواطنين بالقرى والمراكز وتعريفهم بخطورة المخلفات التي تلقى بالمجارى المائية وتأثيرها على الصحة العامة وخاصة لقاطني المنازل المطلة على المصارف والترع، لافتا إلى حرص المحافظة على تحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجارى المائية حيث تم اصدار تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى باستمرار المتابعة والتنسيق مع الري لرفع كافة نواتج تطهير الترع والمصارف من علي الطرق بشكل دوري لضمان عدم تراكم القمامة مما يؤدي الي مشاكل بيئية وتشويه المنظر الحضاري.

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من جانبه أوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري أنه تم رفع 190 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية النواميس بمركز البداري ونقل التراكمات والتوشينات بواسطة معدات الوحدة المحلية للقرية إلى المدفن المخصص تحت إشراف سيد حلمي رئيس قرية النواميس لافتا إلى استمرار رفع نواتج التطهير حسب الخطة المعدة لذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض وتوسيع الطرق الماره وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

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وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات إزالة المخلفات بمختلف مراكزالمحافظة و رفع جميع الإشغالات و تطهير الترع و المصارف لإظهار الشكل الحضاري للقري و المراكز كسابق عهدها. 

استراتيجية التنمية المستدامة أفضل الخدمات للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطهير الترع والمصارف رؤساء الوحدات المحلية

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