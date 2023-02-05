«الغضبان» يناقش استعدادات بورسعيد للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لعام 2023، والتي ستنطلق في ١٧ فبراير الجاري، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد التايب، مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام، واللواء أيمن جمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، عادل المصيلحي، المشرف العام على المسابقة والمتحدث الإعلامي للمحافظة، وعبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وممثلي الشركة المختصة بتنفيذ العمل الفني للمسابقة.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول كل الترتيبات والتنسيقات الخاصة بالبدء في إقامة المسابقة على أرض بورسعيد، حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الإدارية للمسابقة، وجار الاستعداد لاستقبال ضيوف المسابقة، والتي تضم ٦٥ متسابقا من ٤٦ دولة حول العالم.

وشهد محافظ بورسعيد عرضا تقديميا حول مقترح تنفيذ الحفل الخاص بافتتاح المسابقة، كما تم استعراض تفاصيل العرض الفني للمدخل والترتيبات والعروض الفنية الخاصة بالدول المشاركة في للمسابقة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية تنفيذ المسابقة وحفل الافتتاح وحفل الختام على أعلى مستوى، نظرا لأهمية المسابقة الدينية في المقام الأول، فضلا عن أنها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم.

كما شدد المحافظ على أن تعكس احتفالية افتتاح المسابقة الطابع الديني والتراثي والمزج بين الأداء القديم والحديث في الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال حفل افتتاح المسابقة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات والتنسيقات التي تضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد، موضحًا أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

ووجّه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كل الجهات القائمة على تنفيذ المسابقة وسرعة الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بإقامة حفل افتتاح المسابقة، مؤكدا أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، مشيدًا بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.