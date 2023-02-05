2 مليار و986 مليون و281 ألف جنيه إجمالي مشروعات «مشروعك» بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها، من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» وصل إلى ٢ مليار و٩٨٦ مليون و٢٨١ ألف جنيه، لتنفيذ ١٨ ألف و١١٨ مشروع، وتوفير ٥٤ ألف و٦٣٤ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى ٥ فبراير 2023م.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٣٦ مشروع بقيمة ٣٦٣ مليون و١٩٣ ألف و٢٥جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٦٧ مشروع بقيمة ٣٣٨ مليون و٨٩٦ ألف و٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٠٩ مشروع بقيمة ٣٢٥ مليون و٣٠ ألف جنيه و٢٥٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.