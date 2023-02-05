انهيار أجزاء من عقار بحى المنتزه فى الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر قبلي، بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وحدوث تصدعات وشروخ في العقار، دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بانهيار أجزاء من بلكونة بالدور العاشر بالعقار رقم 67 بشارع حسن رفعت- سيدي بشر قبلي، ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من بلكونة الدور العاشر، وتوجد تصدعات وشروخ فى بعض البلكونات تؤدى إلى خطورة على المارة فى الشارع، وتم عمل حواجز خشبية بمحيط العقار من قبل وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، حفاظًا لسلامة المارة.