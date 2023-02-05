الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار أجزاء من عقار بحى المنتزه فى الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر قبلي، بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وحدوث تصدعات وشروخ في العقار، دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بانهيار أجزاء من بلكونة بالدور العاشر بالعقار رقم 67 بشارع حسن رفعت- سيدي بشر قبلي، ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من بلكونة الدور العاشر، وتوجد تصدعات وشروخ فى بعض البلكونات تؤدى إلى خطورة على المارة فى الشارع، وتم عمل حواجز خشبية بمحيط العقار من قبل وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، حفاظًا لسلامة المارة.

الممتلكات العامة إصابات المنتزة عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا