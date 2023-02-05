الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طرق حماية المحاصيل الزراعية من التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

كشف الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن طرق حماية المحاصيل الزراعية من التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجها.


وقال أبوالمعاطي خلال حواره مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» الأحد، إننا في موسم الشتاء لم نشهد سقوط أمطار كثيرة، متابعًا: «حتى العام الماضي الشتاء بدأ متأخرًا، والأمطار تساقطت في آخر الموسم، والسنة الحالية الموضوع يتكرر نتيجة التغيرات المناخية، والتي أحدثت خللًا في المنظومة الزراعية».

تأثير تغير المناخ على المحاصيل الزراعية

وأضاف أن تغير المناخ تسبب في تغيير مواعيد الزراعة لبعض المحاصيل الزراعية وخاصة المحصول الاستراتيجي القمح، بالإضافة إلى تقزم بعض النباتات الأخرى بسبب الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.


وأكد أن القيادة السياسية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفذتا خريطة زراعية؛ من أجل إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل، لكي تتحمل التغيرات المناخية.


وأشاد أستاذ المناخ بوعي الدولة المسبق بتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إنتاج أصناف وهجن محلية تتحمل التغيرات المناخ.


وتابع: «من أجل حماية المحاصيل من التغيرات المناخية، فإن وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية تصدر رسائل يوميًا تضم توصيات لتوعية المزارع قبل الحدث على الأقل بيومين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واتباع طرق ري معينة للحفاظ على المحاصيل وزيادة الإنتاجية».

التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية حماية المحاصيل الزراعية 8 الصبح تغير المناخ تغيير مواعيد الزراعة القمح

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