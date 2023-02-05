الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بألعاب صديقة للبيئة.. دار السامري الصالح لذوي القدرات الخاصة تشارك بمعرض الكتاب

جانب من أعمالهم
جانب من أعمالهم

تشارك دار السامري الصالح لذوي القدرات الخاصة، التابعة لإيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها قالت المكرسة دولاجي ملاك المسئولة عن التنظيم بالمعرض للدار، إن السامري الصالح مشاركة بعدد من الأعمال اليدوية بمعرض الكتاب، والتي قام بعملها الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

 وأشارت "دولاجي" في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن دار السامري الصالح تقدم خلال المعرض ركن خاص بالألعاب للأطفال، مصنعة من خامات صديقة من البيئة من الأخشاب، والقماش، للتوعية بالحفاظ للبيئة عند الأجيال القادمة .

وتابعت، أنه قاموا بتصنيع شنط من القماش صديقة للبيئة، لتستخدمها الأمهات والأطفال كخامات تحافظ على البيئة وكخطوة للتوعية بالتغييرات المناخية ،وضرورة الحفاظ على البيئة.

وأكدت أن دار السامري الصالح وأبنائها قاموا بعمل ألعاب خاصة للقدرات الخاصة من الأطفال أيضاً خلال معرض الكتاب الدولي ، وذلك من خلال تقديم ألعاب  للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الانتباه والتركيز، كوسيلة إيضاح  تدعمهم في التفكير بدون تشتت.

وتشارك عدد من دور النشر المسيحية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام 2023، ومن بينها دار الثقافة الإنجيلية  ودار الكرمة، ودار الكتاب المقدس، مركز معلم الأجيال لتراث البابا شنودة الثالث، مركز الدراسات الأبائية، ودار القديس توما الأكويني، ودار رسالتنا للنشر، والذين يقدمون عدة مؤلفات وكتب جديدة ، تعرض خلال فعاليات المعرض.

دار السامري الصالح لذو القدرات الخاصة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب التابعة لإيبارشية المنيا “دولاجي ملاك ” ذو القدرات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا