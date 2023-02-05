بألعاب صديقة للبيئة.. دار السامري الصالح لذوي القدرات الخاصة تشارك بمعرض الكتاب

تشارك دار السامري الصالح لذوي القدرات الخاصة، التابعة لإيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها قالت المكرسة دولاجي ملاك المسئولة عن التنظيم بالمعرض للدار، إن السامري الصالح مشاركة بعدد من الأعمال اليدوية بمعرض الكتاب، والتي قام بعملها الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت "دولاجي" في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن دار السامري الصالح تقدم خلال المعرض ركن خاص بالألعاب للأطفال، مصنعة من خامات صديقة من البيئة من الأخشاب، والقماش، للتوعية بالحفاظ للبيئة عند الأجيال القادمة .

وتابعت، أنه قاموا بتصنيع شنط من القماش صديقة للبيئة، لتستخدمها الأمهات والأطفال كخامات تحافظ على البيئة وكخطوة للتوعية بالتغييرات المناخية ،وضرورة الحفاظ على البيئة.

وأكدت أن دار السامري الصالح وأبنائها قاموا بعمل ألعاب خاصة للقدرات الخاصة من الأطفال أيضاً خلال معرض الكتاب الدولي ، وذلك من خلال تقديم ألعاب للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الانتباه والتركيز، كوسيلة إيضاح تدعمهم في التفكير بدون تشتت.

وتشارك عدد من دور النشر المسيحية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام 2023، ومن بينها دار الثقافة الإنجيلية ودار الكرمة، ودار الكتاب المقدس، مركز معلم الأجيال لتراث البابا شنودة الثالث، مركز الدراسات الأبائية، ودار القديس توما الأكويني، ودار رسالتنا للنشر، والذين يقدمون عدة مؤلفات وكتب جديدة ، تعرض خلال فعاليات المعرض.