المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق مصنع أحذية بالعاشر من رمضان

أمرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في مصنع لتصنيع الأحذية بالمنطقة الصناعية الثالثة؛ لفحص آثار الحريق وتحديد الخسائر والتلفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، تفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة الجلود بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بمصنع لتصنيع الأحذية مكون من طابقين، وعززت قوات الحماية المدنية من تواجدها بالدفع بـ9 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية أن المصنع مكون من طابقين، ومبنى على مساحة 6 أمتار، والنيران التهمت كافة محتويات المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.