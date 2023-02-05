وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

نظمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، المشروع القومي ملتقى «النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية» تحت شعار «أنت الأغلى»، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتكامل عمل الوزارات، وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، ومبادرة أثر خلال الفترة من (9-4) من فبراير الجاري 2023.

ويستهدف الملتقى 4000 من طلائع المحافظات الحدودية، وبدأ الملتقى أولى فعالياته بمحافظة شمال سيناء، بمدرسة نجع شبانه بمدينة رفح، بمشاركة 450 من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية من إدارات (بئر العبد - رفح - الشيخ زويد - نخل - العريش - الحسنة).

يهدف الملتقى إلى تنمية الولاء والانتماء لدى تلاميذ المدارس، وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، ونشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم، وشغل أوقات فراغهم في المجالات الفنية المختلفة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة والفعاليات ومن شأنها تهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية من خلال ورش عمل تتضمن الأنشطة (الرياضية – الفنية - الثقافية ـ محاكة لمجلس القبائل ـ ميثاق الطفل ـ مسرح عرائس متحرك ـ مسابقات متنوعة).

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالوصول إلى المربع الذهبي بكأس العالم للأندية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

واستطاع فريق النادي الأهلي التغلب على منافسه بطل أمريكا فريق "سياتل ساوندرز" بنتيجة ١ / ٠ في المباراة التي جمعتهما اليوم، ليحقق الأهلي الفوز الثاني له على التوالي بالبطولة والصعود للمربع الذهبي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإدخال السعادة والبهجة على الجماهير المصرية بالنتائج التي يحققها، متمنياً لهم التوفيق في المباراة المقبلة أمام فريق "ريال مدريد".

وحرص وزير الشباب والرياضة على مشاهدة جزء من مباراة الأهلي أمام بطل أمريكا اليوم خلال زيارته لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة وسط مجموعة من أعضاء المركز الذين يحرصون على متابعة مباريات الأهلي بالبطولة.

ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

IMG-20230205-WA0025

IMG-20230205-WA0023

IMG-20230205-WA0024