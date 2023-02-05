مانشستر سيتي يتفوق على توتنهام في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم، القمة النارية بين ناديي توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبير، على إستاد "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات توتنهام ومانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات توتنهام ومانشستر سيتي، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 126 في تاريخ مواجهات توتنهام ومانشستر سيتي في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 125 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 49 مباراة، مقابل 50 انتصارًا لفريق توتنهام هوتسبير، بينما تعادلا في 26 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 198 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 170 هدفًا من قِبل لاعبي توتنهام هوتسبير.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 51 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 17 مباراة، مقابل 27 انتصارًا لفريق توتنهام هوتسبير، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 74 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 73 هدفًا من قِبل لاعبي توتنهام هوتسبير.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، يوم 19 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.

لذلك يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بهدف تكرار سيناريو الفوز، بينما يسعى لاعبو توتنهام هوتسبير للثأر من الفريق السماوي وتحقيق الانتصار.

ترتيب توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط.

- بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

ومن المنتظر أن يتولى كريستيان ستيليني، مساعد أنطونيو كونتي، مهمة الإشراف على فريق توتنهام فنيًا في ظل غياب المدرب الإيطالي؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة.