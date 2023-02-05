بعد قليل.. الملا يترأس الجمعية العمومية لشركتى ويبكو وبدر

يترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بعد قليل، الجمعية العمومية لشركتي ويبكو وبدر لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2023.

ومن المقرر أن يحضر الجمعية المهندس شريف حسب الله، وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، والجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه، والدكتور نائل درويش، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس وقيادات شركة ويبكو.

كان قد شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا آش المسئولة عن مشروع مجمع إنتاج الصودا آش المقرر إقامته في إطار مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة.

وأكد الملا، أن قطاع البترول يولى أهمية كبرى لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد القومى، ودعم توطين الصناعة المصرية وإحلال الواردات بالعملة الصعبة، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات الصودا آش بالغة الأهمية، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الملتقى الأول للصناعة مؤخرًا، وبيّن أهميتها الاقتصادية والتصنيعية وأهمية الإسراع بتوطين تلك الصناعة فى مصر لإحلال الواردات منها، وهو الحديث الذى جاء بمثابة دفعات قوية للتعجيل بتنفيذ هذا المشروع.

وأشار الملا، إلى أن المشروع يهدف إلى وقف استيراد الصودا آش التي تدخل في العديد من الاستخدامات، ويسهم فى توسعات ودعم الصناعات العديدة المرتبطة به.

يُشار إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن صودا آش سنويًا، منها 320 ألف طن صودا آش خفيفة و210 آلاف طن صودا آش ثقيلة، وبيكربونات الصوديوم بطاقة 50 ألف طن وفوق بيكربونات الصوديوم بطاقة 10 آلاف طن، بالإضافة إلى السيلكا (ثانى أوكسيد السيلكون)، وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالى 500 مليون دولار.