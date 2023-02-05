مصرع وإصابة 2 فى حادث تصادم بالشرقية

لقي مواطن مصرعه، بينما أصيب آخر بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول مواطن من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، وآخر، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابًا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس– البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.