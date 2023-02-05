الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على مستريح أسوان لاستيلائه على 867 مليون جنيه من المواطنين

مصطفي البنك
مصطفي البنك

تصدر محكمة قنا الإقتصادية برئاسة المستشار محمد ماهر القاضي، اليوم الاحد  حكمها على مصطفى البنك مستريح أسوان، بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الماشية.

وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليونا و771 ألفا، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا، لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

محكمة قنا الاقتصادية المستشار محمد ماهر مليار جنيه تجارة الماشية مصطفى البنك مستريح أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

التفاصيل الكاملة لوفاة راقصة داخل مقهى بالمهندسين: «بتشرب شيشة»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا