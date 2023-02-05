اليوم.. الحكم على مستريح أسوان لاستيلائه على 867 مليون جنيه من المواطنين

تصدر محكمة قنا الإقتصادية برئاسة المستشار محمد ماهر القاضي، اليوم الاحد حكمها على مصطفى البنك مستريح أسوان، بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الماشية.

وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليونا و771 ألفا، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا، لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.