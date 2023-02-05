موعد ومكان تشييع جنازة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

كشف كريم إسماعيل، نجل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، عن موعد جنازة والده التي ستكون اليوم الأحد عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي.

وقال كريم إسماعيل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، مسلمًا بقضاء الله، أنعى بخالص الحزن والأسى والدي الغالي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد السيد رئيس الجمهورية، وداعا الرجل العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ستقام صلاة الجنازة على المرحوم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد المشير حسين طنطاوي، والعزاء يوم الإثنين 6/2 بمسجد المشير”.

وفي وقت سابق، نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما.

وكتب في تدوينة عبر حساه على «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل».

وأضاف: «لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة . لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه».

وتابع: «إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون».