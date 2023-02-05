الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد أبواليزيد يكشف أهمية توسع مصر فى استصلاح الأراضى الزراعية

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي لأنه أمن قومي، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المشروعات القومية والتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية.

 

أهم المشروعات الزراعية

وأضاف “أبواليزيد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الريف المصري يستهدف 1.5 مليون فدان، ومشروع غرب المنيا والوادي الجديد، والواحات، ورأينا مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وفيه 4200 ألف فدان، مزروعين بمحاصيل استراتيجية وإعادة إحياء مشروع توشكى وهو مبشر ورأينا مليون نخلة وكميات القمح. 

وتابع، أنه كما تم استصلاح 500 ألف فدان في شمال سيناء وسبقه مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية بها أجود أنواع الخضر وكذلك إعداد بيئة تحتية لترشيد المياه وتبطين الترع.

وأكد أن مصر خلال عام 2022، صدرت ما يقرب من 6.3 مليون طن صادرات زراعية للمرة الاولى بما يقارب 3.3 مليار دولار، ومعظم الصادرات المصرية المنتجة هي بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أنه تم إعادة إحياء مشروع الذهب الأبيض وهو القطن وكانت المساحة لا تتخطى 210 ألف فدان واليوم تخطت 337 ألف فدان.

المشروعات الزراعية استصلاح تبطين الترع صادرات زراعية مشروع الذهب الأبيض

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