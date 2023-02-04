الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: طلبت من البنتاجون إسقاط المنطاد الصينى

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أمر المسؤولين الأمريكيين بإسقاط بالون التجسس الصيني المشتبه به في وقت سابق من هذا الأسبوع، وإن قادة الأمن القومي قرروا أن أفضل وقت للعملية هو عندما تطفو المياه.

وقال بايدن بعد نزوله من طائرة الرئاسة في ماريلاند: "لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن  الجيش بنجاحه في إسقاط منطاد صيني قبالة الساحل الشرقي بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة بغرض "التجسس" وفق تقدير وزارة الدفاع.

وأسقطت طائرات مقاتلة البالون الأبيض العملاق قبالة ساحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأصبح أحدث نقطة ساخنة في التوترات بين واشنطن وبكين.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان إن بايدن وافق على إطلاق النار يوم الأربعاء ، قائلاً إنه يجب أن يتم "بمجرد إنجاز المهمة دون التعرض لخطر لا داعي له على أرواح الأمريكيين تحت مسار المنطاد".

وأضاف أوستن أنه نظرًا لحجم المنطاد وارتفاعه ، الذي كان يتحرك على ارتفاع 60 ألف قدم في الهواء ، قرر الجيش أن إنزاله فوق الأرض سيشكل خطرًا لا داعي له على الناس على الأرض.

وشوهد المنطاد صباح يوم السبت فوق ولايتي كارولينا عندما اقترب من الساحل. استعدادًا للعملية ، أغلقت إدارة FAA المجال الجوي مؤقتًا فوق ساحل كارولينا،  بما في ذلك المطارات في تشارلستون وميرتل بيتش ، ساوث كارولينا ، وويلمنجتون، نورث كارولينا. 

وأعادت إدارة الطيران الفيدرالية توجيه الحركة الجوية من المنطقة وحذرت من التأخير نتيجة قيود الطيران.

الرئيس الامريكي جو بايدن بالون التجسس الصيني منطاد صيني الولايات المتحدة

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